شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يغادر إلى لندن لعقد لقاءات رسمية مع ممثلي الحكومة البريطانية والمستثمرين والبنوك ورجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المهندس حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القاهرة اليوم ليبدأ أولى زياراته الأوروبية للعاصمة البريطانية لندن، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات رسمية مع ممثلي الحكومة البريطانية، وكذا اجتماعات مع المستثمرين والبنوك ورجال الأعمال البريطانيين، وكبرى الشركات في المملكة المتحدة من خلال سلسلة من الاجتماعات ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن.

كما تتضمن الزيارة مشاركة الوزير في عدد من فاعليات البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري.