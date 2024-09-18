شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-9-2024.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وكونتكت المالية القابضة، والمهندس للتأمين، وريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأكتوبر فارما، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 2.046 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 706.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 87.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.18%، والعرب على 9.45%، واستحوذت المؤسسات على 34.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.8 مليون جنيه، 81.5 مليون جنيه، 144.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 46.2 مليون جنيه، 45.1 مليون جنيه، 136.2 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9987 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2873 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.79% ليغلق عند مستوى 7917 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1771 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 129 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 20.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 117.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.28%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.64%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 29.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.50%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 20.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.452 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.44%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 8.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.69%.