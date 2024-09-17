المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر سبتمبر 2024م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بمبلغ إجمالي قدره 2.603 مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.603 مليار ريال سعودي (ملياران وستمئة وثلاثة ملايين ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى ست شرائح، بلغ حجم الأولى 255 مليون ريال سعودي (مئتين وخمسة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 375 مليون ريال سعودي (ثلاثمئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 638 مليون (ستمئة وثمانية وثلاثين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.021 مليار ريال سعودي (مليارًا وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 202 مليون (مئتين ومليوني ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة السادسة 112 مليون ( مئة واثني عشر مليون ريال سعودي ) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.

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