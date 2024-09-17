شكرا لقرائتكم خبر عن متى تبلغ "حماية المنافسة" عن مخالفات الزى المدرسى؟.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس"، وذلك للتوعية بالممارسات الضارة بالمنافسة التي يجب تجنبها في سوق الزي المدرسي والأدوات المدرسية، والالتزامات الواجبة على المدارس والمصنعين والموردين في هذا القطاع، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بحقوقهم وكيفية التواصل مع الجهاز في حالة مواجهتهم لأية مخالفة قد يترتب عليها زيادة في الأسعار الخاصة بالزي المدرسي والأدوات المدرسية.

وفي ضوء تلك الحملة ينشر ”الخليج 365” بالإنفو جراف أبرز الممارسات الضارة بالمنافسة التي تقوم بها المدارس في الزي المدرسي وتستوجب الإبلاغ عنها فيما يتعلق بالزي المدرسي وتشمل ما يلي:

- قيام المدرسة بتقرير مواصفات شدة التميز للزى المدرسي من شأنه أن يؤدي إلى تحكم المدرسة في منافذ البيع المتاحة أمام أولياء الأمور بحيث لا يستطيع أي متجر تنفيذ متطلبات المدرسة من المواصفات فيما عدا الشخص أو الأشخاص المتعاقد معها.

- تميز الزي المدرسي والذي يكون من خلال عدة صور منها أن يكون من خلال نقوش معقدة على الأكمام أو اللياقة الخاصة بالقميص أو تكون عبارة عن عدة ألوان متداخلة لا تستطيع متاجر الزي المدرسي تنفيذ مثلها، أو خطوط بألوان معينة أو أن يكون أسم المدرسة مطرزا على الأزرار.



مثال توضيحى

واعتبر جهاز حماية المنافسة الأمثلة سالفة البيان ما هي إلا أمثلة عن كيفية تميز الزى المدرسي الخاص بالمدرسة عن الأزياء الأخرى وأن هناك أشكال وانماط أخرى يمكن يمكن أن يتصف بها الزى المدرسي لم يتم ذكرها ومن بينها ما يلي:

- قيام المدرسة ببيع الزي المدرسي حصراً داخل المدرسة.

- قصر التعامل مع مورد بعينه دون التعامل مع موردين آخرين.

- عدم الإعلان عن مواصفات الزي المدرسي لأولياء الأمور والموردين.

- ربط جميع قطع الزي المدرسي وعدم السماح ببيع كل قطعة على حدة.

- التعامل مع أكثر من مورد مع التمييز في شروط التعاقد من جانب المدرسة سواء في الأسعار أو نسبة ربح المدرسة أو شروط التنفيذ والتوزيع.

- تحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع الزي المدرسي.



ارشادات المنافسة

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية، وفي حالة مواجهة أية مشكلات أو مخالفات يتم التواصل مع الجهاز عبر...رقم الهاتف: +20235351900 البريد الإلكتروني: [email protected] ...القرية الذكية، مبنى B19، الدور الأول، الكيلو 28، طريق الإسكندرية الصحراوي.