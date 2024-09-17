شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شيمى: ندرس توسيع استثمارات قطاع الأعمال العام بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

‏كشف المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد‬ ‏من المشروعات الاستثمارية الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام في الساحل الشمالى، وهي مشروعات متميزة ومتنوعة، لافتا إلى أن هناك دراسات لتوسيع الاستثمارات في الساحل الشمالي خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك خلال أول لقاء للوزير بمكتبة بالعاصمة الادارية الجديدة مع الصحفيين .

‏وحول مشروع رأس جميلة في شرم الشيخ، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع إدخال مطور عقاري في المشروع للتطوير، ثم بعد ذلك طرحه للاستثمار نظرا لأهمية وقيمة منطقة رأس جميلة السياحية .

‏أوضح الوزير أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات على رأسها قطاع السياحة والفنادق منها فندق كونتيننتال بوسط البلد، لافتا إلى تطوير فندق الريتز كارلتون خلال الفترة المقبلة واستمرار عملية تحديث وصيانة الفنادق لضمان تقديم أفضل الخدمات.