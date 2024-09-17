شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: تنسيق حكومى للترويج لـ52 فرصة استثمارية بقطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ‏أن هناك تنسيق مع وزير التجارة والاستثمار حسن الخطيب ومع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام خارج مصر ، ‏بالإضافة إلى عقد لقاءات مع سفراء الدول الأجنبية في مصر والمشاركة أيضا في بعض المؤتمرات المهمة لطرح 52 فرصة استثمارية بقطاع الأعمال العامة للاستثمار.

وأضاف محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اول لقاء مع الصحفيين اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية أنه ‏سيتم طرح العديد من الشركات سواء في البورصة أو الاستثمار أو الشراكة منها كيما ومصر للألمونيوم والدلتا للاسمدة وبعض شركات الأدوية منها سيد والنصر للأدوية.

‏أضاف أنه يتم العمل على قدم وساق لتشغيل محطة طاقة شمسية مع شركة سكاتك النرويجية لمصر للألمونيوم ولا سيما أنه خلال عام 2026 سيتم فرض رسوم من الاتحاد الأوروبي على الواردات التي لا تصنع بالطاقة الشمسية أو الطاقة النظيفة بصفة عامة.