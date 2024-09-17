شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: سنواصل تطوير شركات الأدوية لزيادة الإنتاج والتصدير والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تشغيل جميع المصانع التابعة للشركة القابضة للأدوية، ماعدا مصنع سيدا من خلال مشروع التطوير، لافتا إلى أن الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية تمتلك 9 شركات منها 8 منتجة ومصنع للتعبئة والتجارة.

وأضاف محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال أول لقاء مع الصحفيين اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية أن هناك 5 مصانع كانت متوقفة، والآن جميع المصانع تم تشغيلها، موضحا أنه تم انفاق نحو 2 مليار جنيه في مشروع تطوير الشركات.

وأضاف الوزير أن هناك شراكة وتكامل مع الشركات الشقيقة في قطاع الأعمال في مشروع التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للأدوية بما يضمن التوافق مع GMP مع متطلبات التصنيع الجيد.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، دعم الدولة للمواطن من خلال شركات القطاع، مشيرا إلى أن التسعير يتم من خلال هيئة الدواء المصرية.

وأوضح أن مشروع التطوير يهدف إلي زيادة الحصة السوقية من جانب، والتصدير من جانب آخر.