شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بختام الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 2.046 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9987 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2873 نقطة.