شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بختام الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 02:59 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 2.046 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 36927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13074 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 6988 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 9987 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2873 نقطة.
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