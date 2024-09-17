شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 3465 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3465 جنيها للجرام بدون مصنعية بانخفاض 15 جنيها.

سعر الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3955 جنيها. عيار 21 يسجل 3465 جنيها. عيار 18 يسجل 2965 جنيها. الجنيه الذهب 27720 جنيها.

الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي استقرار خلال تداولات اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله يوم أمس، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات هامة خلال جلسة اليوم، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي غداً، وهي الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على تحركات الذهب.

ويتداول سعر أونصة الذهب العالمي حالياً عند 2581 دولار للأونصة بالقرب من سعر الافتتاح بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2587 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2574 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2589 دولار للأونصة.

تستقر أسعار الذهب للجلسة الثالثة فوق المستوى 2570 دولار للأونصة ليثبت أقدامه في الاتجاه الصاعد، لتنتظر الأسواق حالياً الخطوة القادمة لحركة الذهب وفقاً للمتغيرات التي سيتحدث في الأسواق هذا الأسبوع.

اليوم تصدر بيانات مبيعات التجزئة عن الاقتصاد الأمريكي عن شهر أغسطس، وهي البيانات التي تعبر عن معدلات إنفاق المستهلكين، وسيكون لها تأثير على تحركات الدولار والذهب خلال جلسة اليوم.

ومن جهة أخرى يصدر غدا نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وقرار الفائدة الذي ينتظره الجميع لمعرفة تقييم البنك الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي، وهل سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة الأمر الذي يدل على وجود مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، أم سيكتفي البنك بخفض 25 نقطة أساس.



