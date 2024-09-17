شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 30221 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 36999 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13135 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 7025 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10038 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2880 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 8146 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وكونتكت المالية القابضة، والمهندس للتأمين، وريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.320 مليون وثيقة بدلا من 3.300 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى مجلس إدارة شركات ابن سينا فارما، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وشركة مستشفى كليوباترا، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 750 ألف سهم، 7751 سهم، 5273 سهمًا، 100 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد مليون سهم، 846 سهمًا، 803 أسهم، على التوالي.

فيما باع مجلس إدارة شركتا تعليم لخدمات الإدارة، والعالمية للاستثمار والتنمية عدد 100 ألف سهم، 800 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتا نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 8890 سهم، 6500 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 9.6 مليون سهم.

وأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، واشترت الأولى 270 ألف سهم، والثانية 115 ألف سهم، والثالثة 807.5 ألف سهم، والرابعة 500 ألف سهم.

أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 33.75 ألف سهم بسعر 12.25 جنيه بقيمة إجمالية 413.4 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.045% إلى 4.995%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، شراء المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 600 سهم بسعر 23 جنيه بقيمة إجمالية 13.8 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.990% إلى 10.010%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة المهندس للتأمين، أقساط مصدرة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023/2024 مقابل مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة بزيادة قدرها 303.8 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 30.3%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة مبلغ 538 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح 243.05 مليون جنيه بمعدل زيادة 86.85%.

وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، إيرادات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة نمو 1.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليون جنيه مقارنة مع 24.7 مليون جنيه بنسبة انخفاض 95.1%.