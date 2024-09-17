شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: 310 معامل للفحص والاختبارات الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تعمل على المساهمة في تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك خلال المنتدى السنوي للهيئة التي تنظمه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان " تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير"

وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات والاجراءات التي تساهم في مواكبة التوجهات العالمية للحفاظ على المناخ حيث بادرت بإنشاء وحدة التحقق والمصادقة لشهادات الكربون، من أجل المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة.

ونوه النجار بأن الهيئة تحتفل بمرور 50 عاما على إنشاءها، وإن المنتدى اليوم يستهدف مناقشة التحديات التي تواجه القطاع التصديري، وكذلك التي تواجه الهيئة، في ظل سعيها إلى العمل على التوافق مع الاشتراطات العالمية.

وذكر أن الهيئة تمتلك نحو 310 معملا للفحص للاختبارات الكيمائية والعالمية لمطابقتها للمواصفات العالمية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

ولفت النجار إلى أن أبرز انجازات الهيئة تتمثل في تطوير منظومة الفحص من خلال إنشاء معامل متطورة بأحدث الاساليب العالمية، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وأشار إلى أنه ضمن مهامها اصدار السجلات التجارية ورقابة السلع بأحدث التقنيات، واصدار شهادات المنشأ للصادرات المصرية، موضحا أن الهيئة تمتلك 20 مقرا في مختلف المحافظات مصر، وتعمل على توظيف خدمات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطورات العالمية.



