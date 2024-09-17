شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يجتمع اليوم لبحث سعر الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعه اليوم الثلاثاء لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.25% و0.5% من مستواها الحالى البالغ 5.5%.

وسوف يعلن القرار غدا الأربعاء مع انتهاء اجتماع الاحتياطى الفيدرالى، نظراً لأن الاجتماعات تستمر على مدار يومين.

وتترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، الخاص بأسعار الفائدة، وهو ما يمثل تحولاً مهما نحو تيسير وشيك فى السياسة النقدية وهو ما يعنى خفض متتابع لأسعار الفائدة على مدار الشهور المتبقية من 2024 و2025.



ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة 2% الذى يسعى إليه البنك.

ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام الجارى وتحديداً فى 18 ديسمبر بنسبة 0.25% أخرى لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75%.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفاع مؤخراً إلى مستوى 2500 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 3000 دولار للأوقية.



