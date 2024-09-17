شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تدعم مبادرة ابدأ المصنعين من خلال محور دعم الصناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " لتقديم وإزالة المعوقات للمصنعين والمستثمرين في مصر، وتعمل المبادرة من خلال ثلاثة محاور وهم محور " دعم الصناعة " ومحور " الشراكات الكبري " وأخيرا " محور التدريب والبحث والتطوير " .

وعن اوجه الدعم الذي تقدمه للمبادرة الوطنية " ابدأ " من خلال محور " دعم الصناعة " فهي تقوم بتذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، بتسهيل الإجراءات، مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة «التنمية الصناعية» وغيرها .

حيث يتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثم يتم فرزها وتصنيفها طبقاً لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل.

وتم تلقى أكثر من 1000 طلب متنوع خلال العام الأول من إطلاق المبادرة ما بين استفسارات حول المبادرة الوطنية " ابدأ " وما تقدمه، وطلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة، ويقوم أعضاء المبادرة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات لبحث سبل التعاون لمعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو البدء فى إنشاء المشروع فى حالة المستثمرين الجدد.