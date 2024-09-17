شكرا لقرائتكم خبر عن طاقه تصميمية 1.3 مليون طن سنوياً ميثانول.. أهم المعلومات عن مصنع الميثانكس والان مع تفاصيل الخبر

تأتى صناعة البتروكيماويات على رأس القطاعات الاقتصادية التي تحقق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد البترولية وتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصادى المصرى وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى خلال لقاءه مع براد بويد نائب رئيس ميثانكس العالمية.

ويتضمن الموقف التشغيلى لمصنع الشركة بدمياط ومعدلات الإنتاج من منتج الميثانول الذى يدخل في العديد من الصناعات التكميلية كمواد البناء والصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات، وكذلك مدى تطبيق منظومة وبرامج سلامة العمليات بما يؤدي لضمان سلامة الأفراد والبيئة والمنشآت، وبما يتماشي مع خطط الوزارة في هذا الصدد.

وخلال هذا اللقاء تم بحث فرص إنتاج الميثانول الأخضر وتحقيق نجاحات مثل ما تحقق مع موبكو وسكاتك النروجية في إنتاج الأمونيا الخضراء، حيث أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة أوجه الدعم للإسراع في تحقيق ذلك خاصة وأن مصنع الميثانكس يعد أكبر مشروع كندى مشترك، مشيراً إلى أهمية مجالات تحسين كفاءة الطاقة وبرامج تدريب العاملين، مشيداً بجهود الشركة في مجالات السلامة والصحة المهنية.

و أكد بويد على أهمية الشراكة مع قطاع البترول المصرى وشركة ابيكورب في تنفيذ هذا المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات، والذى يحقق قيمة مضافة من الغاز الطبيعى، وتبلغ طاقته التصميمية حوالى 1.3 مليون طن سنوياً من الميثانول، لافتاً إلى هناك توجه عالمى نحو إنتاج الميثانول الأخضر والجميع متحمس لتنفيذ مثل هذا المشروع في مصر، خاصة وأن مصر تتميز بموقع استراتيجى مهم بين الدول وتمتلك بنية تحتية وموانئ متطورة، وأضاف أن الشركة حريصة علي تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة في كافة مشروعاتها، بالإضافة إلى المشاركة في برامج المسئولية المجتمعية في المجتمع المحلى .