شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على سفن سكاي للصناعات الغذائية بـ115 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سفن سكاي للصناعات الغذائية، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 115 مليون سهم بقيمة 115 مليون جنيه، وصفقة على شركة إسكندرية كوبنهاجن لإنتاج الألبان واللحوم بحجم تداول 300 سهم بقيمة 4.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة جيزة مصر للنقل والتوزيع بحجم تداول 16.75 ألف سهم بقيمة 1.675 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 115.1 مليون سهم بقيمة أكثر من 128.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 57 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 779.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.1%، والعرب على 10.84%، واستحوذت المؤسسات على 38.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.1 مليون جنيه، 541.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصري والأجنبية للشراء بقيمة 148.5 مليون جنيه، 1.97 مليون جنيه، 282.9 مليون جنيه، 139.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 30260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 37037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 13118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 7061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2884 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 8316 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1771 نقطة.