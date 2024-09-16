شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد شركة هيبكو للاستثمارات التجارية بسوق المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة المصرية، عن تلقي قطاع القيد طلب قيد أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد بقيمة إجمالية لرأس مال المصدر والمراد قيده 40 مليون جنيه بعدد أسهم 40 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.

وارتفعت إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتبلغ 148.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2024 مقارنة بـ119.1 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل نمو 25%.

وأرجع التقرير سبب الارتفاع إلى الزيادة في قيمة إصدارات أسهم زيادة رؤوس الأموال التي ارتفعت بمقدار 101.4 مليار جنيه، وذلك نتيجة صدور تعديلات قواعد القيد لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال لدى الشركات المقيدة، وتفويض الجمعية العامة غير العادية لمجلس الإدارة في إتمام الزيادة وفقًا لبرنامج زمني، وإتاحة الزيادة على شرائح بحد أقصى رأس المال المصدر، بالإضافة إلى تنظيم التصرف في أسهم الخزينة للتوزيع كأسهم مجانية، كما ارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 8.5% مسجلًا 11.2 مليار جنيه مقابل 10.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023.

وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 17665.29 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 27766.27 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 57.18%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 3535.71 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6194.17 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 75.19%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 5242.31 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 8985.15 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 71.40%، ونما مؤشر تميز من 5361.91 نقطة بنهاية يونيو 2023 إلى 6558.19 نقطة بنهاية يونيو 2024 بنسبة نمو 22.31%.