شكرا لقرائتكم خبر عن تصديري الحاصلات: 7 عوامل لتنشيط القطاع وفرص أمام الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمود حمودة، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعى هو عصب الاقتصاد المصري، وحيوى للغاية وينمو بشكل كبير سنويا، خاصة أن الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التى تحقق أداء جيدًا على مستوى التصدير خلال الوقت الحالي.

وحدد حمودة، فى تصريحات على هامش مشاركته فى معرض صحارى الدولى للزراعة، أمس، 7 عوامل أساسية من شأنها دعم ومساندة وتنشيط الاستثمار الزراعى فى مصر، و من بينها إعادة النظر فى السياسات الزراعية ودعم الفلاح من خلال سعر ضمان مناسب للمزارعين، وكذلك التوسع الأفقى والرأسى عبر زيادة الرقعة الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل،

أكد أن من العوامل أيضًا ضرورة وجود شركات بذور مصرية قادرة على إتاحة أصناف جيدة قادرة على مواجهة مشاكل التربة والعوامل الجوية، فضلًا عن ضرورة التزام المزارعين بتهيئة الأراضى والقيام بتجهيز التربة والرعاية الجيدة للمحاصيل من حيث توفير المبيدات وأساليب الرى الجيدة.

وطالب حمودة الحكومة بأهمية العمل على إستقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار فى القطاع الزراعى المصرى أسوة بما يحدث فى القطاع العقاري، موضحًا أن السوق المصرى واعد جدًا ومشجع للاستثمار خاصة فى مجال الزراعات التصديرية والتى تتمتع بها مصر وبها فرص كثيرة فى الاسواق العالمية مثل الموالح والفراولة وغيرها.