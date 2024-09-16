شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 16- 9- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 16-9-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.055 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وجلاكسو سميثكلاين، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وتعليم لخدمات الإدارة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وريكاب للاستثمارات المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 779.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.1%، والعرب على 10.84%، واستحوذت المؤسسات على 38.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.1 مليون جنيه، 541.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصري والأجنبية للشراء بقيمة 148.5 مليون جنيه، 1.97 مليون جنيه، 282.9 مليون جنيه، 139.5 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 30260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 37037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 13118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 7061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2884 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 8316 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1771 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 896 سهمًا، 7751 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 197 سهمًا، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 15.3 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 5392 سهم، 500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 600 سهم، 2500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 164 سهمًا.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 542 ألف سهم، والثانية 150 ألف سهم، والثالثة 791.1 ألف سهم، والرابعة 500 ألف سهم.

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، بيع المساهم ماهر محمد محمود حامد عدد 165.6 ألف سهم بسعر 1.796 جنيه بقيمة إجمالية 297.5 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5% إلى 4.996%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت مجموعة كونكريت فاشون جروب، إيرادات مجمعة بلغت 65.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغ صافي الربح 9.8 مليون دولار.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغ 225.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 أغسطس 2024، وزاد إجمالي الأصول إلى 222.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة حقوق الملكية 34.7 مليار جنيه.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، عن توقيع تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وengie فرنسا، وتويوتا اليابان، لتمديد اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بإضافة 150 ميجاوات إلى الطاقة المنتجة من محطة الرياح الجاري إنشاءها بمنطقة رأس غارب في مصر بقدرة 500 ميجاوات، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة بعد تلك الزيادة إلى 650 ميجاوات.

أم بي للهندسة

أعلنت شركة أم بي للهندسة، عن موافقة مجلس الإدارة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة للتفاوض وتقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة صناعية تعمل في ذات المجال.

سيتي للتحاليل الطبية

أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة كايرو كلينكال لاب المعدة من المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات المالية (فاكت) والبالغ قيمتها 60.2 مليون جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على تقديم عرض استحواذ بقيمة 59 مليون جنيه يسدد على دفعتين الأول 37 مليون جنيه نقدًا مسدد منها 10 ملايين في شهر أبريل، و22 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح المساهم البائع، ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقًا.