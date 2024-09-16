شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد الإثنين 16-9-2024.. أسعار الذهب تترقب اجتماع الفيدرالى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 16-9-2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها تطورات أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع قرب انعقاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بدء موسم العمرة رسميا، ومجموعة من الأخبار نعرضها وفقا لما يلي:

سعر الذهب فى مصر يرتفع بمنتصف التعاملات والجرام عيار 21 بـ 3475 جنيهًا

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بحوالي 5 جنيهات بالتزامن مع تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3475 جنيهًا.

انطلاق موسم العمرة رسميا.. السياحة تبدأ توثيق عقود الشركات المصرية والسعودية

انطلق رسميا موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446 وبدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية والشركات والوكلاء السعوديين استعدادا لانطلاق الرحلات.

وزير الإسكان يعلن عن إعادة ضخ المياه مرة أخرى لمناطق القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة ضخ المياه مرة أخرى لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل للمياه، وسوف يتوالى وصول وانتظام الخدمة تباعاً لجميع المناطق حسب ارتفاعات كل منطقة، وذلك بعد ملء الخزانات عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط الخط الناقل للمياه (من مأخذ المعادى) بالمرحلة الثانية لمحطات وروافع المياه بالمدينة.

وزير الكهرباء: تركيب 178 ألف عداد كودى وتحرير 99 ألف محضر سرقة بـ396 مليون جنيه

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كل أشكال التعدى على حقوق الكهرباء.

مصر إحدى الدول الأفريقية الرائدة بالاستثمار الأجنبي المباشر لمشروعات الهيدروجين الأخضر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2024، الذي يوافق السادس عشر من سبتمبر من كل عام، ويأتي الاحتفال هذا العام 2024 تحت شعار " بروتوكول مونتريال : النهوض بالعمل المناخي".

أسعار النفط تسجل 71.99 دولار لخام برنت و69.14 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين، 71.99 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.14 دولار للبرميل .

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج

استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، والواقعة في عدد من المحافظات.

هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بضغوط مبيعات عربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.055 تريليون جنيه.