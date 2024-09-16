شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 16-9-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 16 -9-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.9 جنيه للشراء و 159 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.9 جنيه للشراء

159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

158.2 جنيه للشراء

159 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.3 جنيه للشراء.

159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.5 جنيه للشراء.

159 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.7 جنيه للشراء

159.1 جنيه للبيع