شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع بمنتصف التعاملات والجرام عيار 21 بـ 3475 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيدالإثنين، 16 سبتمبر 2024 03:33 م
ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين بحوالي 5 جنيهات بالتزامن مع تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية ، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 3475 جنيهًا.
سعر الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 3971 جنيها.
عيار 21 يسجل 3475 جنيها.
عيار 18 يسجل 2979 جنيها.
الجنيه الذهب 27800 جنيها.
تترقب الأسواق المحلية هذا الأسبوع اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وأثره على سعر الذهب العالمي الذي سجل مستويات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تحركات سعر الذهب المحلي بشكل كبير.
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