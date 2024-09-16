شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى.. تعرف على سعر الدولار وحدود استخدام البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 16سبتمبر 2024 فى البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي في البلاد - كما ننشر تطورات حدود استخدام بطاقات الائتمان في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري مع ارتفاع طفيف للدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستويات 48.36 جنيهًا للشراء وبلغ سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري 48.48 جنيهًا الآن.

وننشر سعر الدولار في البنك الأهلي بمنتصف التعاملات اليوم، وهبط الدولار بصورة ملحوظة منذ 14 أغسطس وحتى 12 سبتمبر 2024، وفي ما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16سبتمبر 2024.

حدود استخدام البطاقات في البنك الأهلي المصري

أعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري – أكبر البنوك العاملة في البلاد- إتاحة استبدال العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة السفر للخارج - وفق نوع الحساب الخاص بالعميل .

كما قرر البنكان الحكوميان رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية في خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

وأعلن البنك الأهلي المصري – صاحب أكبر قاعدة عملاء في البلاد - زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية دون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه، بحسب بيان رسمي للبنك الأهلي المصري.

كما قرر بنك إتش إس بي سي "HSBC" - أحد أكبر البنوك الخاصة في البلاد - رفع حدود المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان "كريدت كارد"، ليصل أعلى حد في الشراء الخارجي لـ 350 ألف جنيه، مقارنة بـ 200 ألف جنيه في السابق، جاء ذلك تزامنا مع قرار البنكين الحكوميين "الأهلي ومصر"