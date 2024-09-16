شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك في فعاليات المؤتمر العالمى جازتك 2024 بهيوستن الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

يشارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الثلاثاء فى فعاليات المؤتمر العالمى جازتك 2024 GASTECH، أحد أكبر التجمعات الدولية فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى والذى تُفتتح اعماله غداً فى مدينة هيوستن الأمريكية ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة عدد كبير من وزراء الطاقة والمسؤولين ورؤساء الشركات المختصة بالغاز الطبيعى والمسال والهيدروجين وتقنيات المناخ وحلول الطاقة منخفضة الكربون والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة بصفة عامة.

ومن المقرر أن يشارك المهندس كريم بدوى غدا فى الجلسة الوزارية الافتتاحية للمؤتمر والتى ستعقد بعنوان "من الخفض إلى التكيف: اجتياز التقلبات الجيوسياسية فى ظل نظام عالمى منقسم "، و يرأس كذلك مائدة مستديرة تحت عنوان " مصر : تشكيل مستقبل واقعى وعملى للطاقة".



كما من المقرر أن يعقد الوزير على هامش المؤتمر عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه فى عدد من الدول، ورؤساء كبريات الشركات العالمية المختصة بالطاقة .

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار " تحويل الطاقة من خلال الرؤية والإبداع والعمل " حيث تتضمن فعالياته الرئيسية مؤتمرات استراتيجية، وفنية وتجارية، وفعاليات متعلقة بتكنولوجيات المناخ واستخدام الذكاء الاصطناعى، والهيدروجين كمصدر للطاقة، كما يتضمن فعاليات خاصة بدعم التنوع والتكافؤ بين الجنسين فى مجال الطاقة، ودعم قادة المستقبل من الشباب، علاوة على عدد جلسات من الموائد المستديرة لمناقشة الاستراتيجيات والحلول القابلة للتنفيذ، ومن المنتظر أن يشارك فى هذه الفعاليات اكثر من 50 ألف مشارك و1000 متحدث رفيع المستوى من 125 دولة فى اكثر من 160 جلسة حوارية، علاوة على 800 عارض فى المعرض المصاحب للمؤتمر.