شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين.. الأخضر يخسر 1.7% خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16سبتمبر 2024 مستهل التعاملات الصباحية، حيث ارتفع الدولار الأميركي بحوالي 4 قروش بنهاية الأسبوع الماضي لتحاول العملة الأميركية الارتفاع مرة أخرى بعد خسائر تجاوزت 1.7% خلال شهر تقريبًا، وفي ما يلي ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16سبتمبر 2024.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16سبتمبر 2024

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16سبتمبر 2024، مع ارتفاع طفيف للدولار في مستهل التعاملات الصباحية لتكسب العملة الأميركية، وهبط الدولار بصورة ملحوظة منذ 14 أغسطس وحتى 12 سبتمبر 2024، وفي ما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 16سبتمبر 2024.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية48.39 جنيه للشراء.

48.49 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"48.40 جنيه للشراء.

48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.38 جنيه للشراء.

48.48 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار في مصر

تطورات سعر صرف الدولار في مصر أمام العملة الأميركية، ترتبط بحجم المتاح من الدولار في السوق المصرفي الرسمي

وأعلن كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري – أكبر البنوك العاملة في البلاد- إتاحة استبدال العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة السفر للخارج - وفق نوع الحساب الخاص بالعميل .

كما قرر البنكان الحكوميان رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية في خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

وأعلن البنك الأهلي المصري – صاحب أكبر قاعدة عملاء في البلاد - زيادة حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية دون سفر لتصل أعلى شريحة إلى 100 ألف جنيه، بحسب بيان رسمي للبنك الأهلي المصري.

ارتفاع الاحتياطي النقدي ينعكس على أداء الدلار

قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.