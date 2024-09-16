شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة خضراء بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 30604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 37430 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13277 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 7133 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10187 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2918 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.53% ليصل إلى مستوى 8378 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وجلاكسو سميثكلاين، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وتعليم لخدمات الإدارة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الخميس الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.300 مليون وثيقة بدلا من 3.290 مليون وثيقة.



في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 896 سهمًا، 7751 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 197 سهمًا، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 15.3 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والنصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، وتعليم لخدمات الإدارة عدد 5392 سهم، 500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 600 سهم، 2500 سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 164 سهمًا.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وايه كابيتال القابضة، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 542 ألف سهم، والثانية 150 ألف سهم، والثالثة 791.1 ألف سهم، والرابعة 500 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت مجموعة كونكريت فاشون جروب، إيرادات مجمعة بلغت 65.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغ صافي الربح 9.8 مليون دولار.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغ 225.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 أغسطس 2024، وزاد إجمالي الأصول إلى 222.1 مليار جنيه، وبلغت قيمة حقوق الملكية 34.7 مليار جنيه.

في سياق متصل أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، عن توقيع تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وengie فرنسا، وتويوتا اليابان، لتمديد اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بإضافة 150 ميجاوات إلى الطاقة المنتجة من محطة الرياح الجاري إنشاءها بمنطقة رأس غارب في مصر بقدرة 500 ميجاوات، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة بعد تلك الزيادة إلى 650 ميجاوات.

فيما أعلنت شركة أم بي للهندسة، عن موافقة مجلس الإدارة على تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة للتفاوض وتقديم عرض شراء للاستحواذ على حصة مسيطرة من شركة صناعية تعمل في ذات المجال.

في نفس الصدد أعلنت شركة سيتي للتحاليل الطبية، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة كايرو كلينكال لاب المعدة من المستشار المالي المستقل شركة الأعمال والاستشارات المالية (فاكت) والبالغ قيمتها 60.2 مليون جنيه، كما وافق مجلس الإدارة على تقديم عرض استحواذ بقيمة 59 مليون جنيه يسدد على دفعتين الأول 37 مليون جنيه نقدًا مسدد منها 10 ملايين في شهر أبريل، و22 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح المساهم البائع، ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقًا.