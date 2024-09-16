شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الجلود بالعاشر تعقد جمعيتها العمومية لاستعراض نتائج الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

عقدت مدينة الصناعات الجلدية بالعاشر من رمضان جمعيتها العمومية السنوية، وذلك لاستعراض الإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، وتقديم خططها المستقبلية، وتكريم طلاب مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية.

شهد الاجتماع حضورًا من ممثلي الشركات العاملة بالمدينة، وبعض المهتمين بمجال صناعة الجلود و معلمي وطلاب مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية التابعة للمدينة.

قال فرج السنان رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة – المشرف على مدينة الجلود بالعاشر من رمضان – إن المدينة شهدت نقلة نوعية وحققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مركز صناعات الجلود يطمح لعمل توسعات جديدة في المدينة خلال الفترة المقبلة لاستقبال أكبر عدد من مصنعي الأحذية والمصنوعات الجلدية بحيث تكون أكبر مدينة للجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا وتضاهي المدن الصناعية الكبرى الخاصة بالقطاع على مستوى العالم.

وأوضح السنان أن هناك اهتماماً كبيراً بالخدمات بمدينة الجلود بالعاشر من رمضان من أمن ونظافة و نظام العمل و الاهتمام بالمساحات الخضراء، وحل أي مشكلات تواجه المصانع لضمان استمرار حركة الانتاج والوصول بمنتجات المدينة للعالمية وتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى أن المدينة تضم كبرى المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزمات الانتاج اللازمة لهذه الصناعة، مشيرا إلى أن استراتيجية مركز صناعات الجلود المتطورة تتضمن مساعدة المصانع العاملة بالمدينة على زيادة معدلات الانتاج والتصدير وتسهيل أي عقبات تواجهها.

ومن جانبه قال المهندس محمد زلط نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة إنه تم الانتهاء من كافة الانشاءات في 115 مصنعاً داخل مدينة الجلود، ويعمل منها حالياً 109 مصنع، إلى جانب التوسعات التي تخطط المدينة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق زلط إلى الانجازات التي تحققت في مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية التابعة للمدينة، حيث أكد على أن أحد أهم أهداف مجلس الإدارة الحالي مع بداية توليهم المسئولية هو إعادة تنشيط المدرسة لتخريج دفعات من الطلاب قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل وسد العجز في العمالة الفنية المدربة بالقطاع، مشيرا إلى أنه تم البدء بأول دفعة تحت مسمى "دفعة الأمل" تضم 15 طالباً وتم تأهيليهم على أيدي أمهر المعلمين والمدربين تدريباً نظرياً وعملياً من خلال المدرسة والمصنع المرافق له، حتى أصبحوا على معرفة تامة بكيفية تصنيع الأحذية وعلى استعداد للعمل بالمصانع وستكون الأولوية للمدرسة هو تلبية احتياجات مصانع المدينة من العمالة الماهرة.

وأضاف أن مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية تستعد لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب مع بداية الموسم الدراسي الجديد، لتوفير الكوادر المهنية المدربة في مجال الأحذية، حيث ستضم الدفعة الجديدة 30 طالباً، وتستهدف المدرسة الوصول إلى 100 طالباً خلال 3 سنوات.

وفي هذا الصدد كرم مركز صناعات الجلود المتطورة طلاب مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية خلال اجتماع الجمعية العمومية لتشجيعهم على الاستمرار في التطور داخل هذه الصناعة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام المدينة بدعم الشباب واستقطابهم لهذه الصناعة .

كما أحيت إدارة مدرسة مجمع الجلود، ذكرى الأب الروحي لمدينة الجلود الراحل يحيي زلط مؤسس المدينة والمدرسة وأحد كبار صناع الأحذية في مصر، وقام الدكتور مؤمن أحمد، مدير المدرسة بتسليم درع التكريم للمهندس زلط نائب رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة.

ومن ناحية أخرى استعرض أحمد الحسيني الألماني عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة خلال اجتماع الجمعية العمومية أعمال الصيانة و اللائحة الداخلية لتنظيم العمل داخل المدينة والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة لمالكي وشاغلي الوحدات.

وأضاف الحسيني أن اللائحة تتضمن القواعد والاشتراطات العامة للمدينة، وقواعد استخدام الطرق العامة والداخلية وقيادة المركبات، وقواعد بيع المصانع، والقواعد المنظمة لإيجار الوحدات، وقواعد وتعليمات الصيانة وأمن المدينة، إلى جانب لائحة المخالفات وذلك لفرض النظام داخل مدينة الجلود وفي نفس الوقت تسهيل عمل المصانع وتوفير بيئة ملائمة لدوران عجلة الانتاج.

وأوضح عضو مركز صناعات الجلود المتطورة أن المدينة لديها برنامج صيانة قوي للتعامل مع أي مشكلات متعلقة بالمصانع حيث تم عمل صيانة لشبكة المياه والمحابس الرئيسية لرفع الكفاءة كما تم زيادة أفراد الأمن الصناعي وعمل نظام صارم في الدخول والخروج من بوابة المدينة وغيرها من الخدمات و هناك تعاون وتنسيق بين إدارة المدينة وأصحاب المصانع في هذا المجال.

ومن جانبه قال تامر فتحي عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة إن هناك اهتماما بنقل الموضة واحدث التكنولوجيات العالمية والماكينات الحديثة لمدينة الجلود حتى تكون الأحذية والمنتجات الجلدية بالمدينة قادرة على المنافسة عالمياً، وكذلك أن تكون هذه المنتجات مناسبة لاحتياجات السوق المحلية.

واقترح كارم عيد عضو مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة أن يتم تخصيص بعض التمويلات البنكية مثل مبادرة الـ 5 % الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتم من خلالها دعم سفر شباب المصنعين للدول الصناعية الكبرى المتخصصة في صناعة الأحذية للحصول على دبلومات متخصصة وتدريبات مكثفة في هذه الدول ونقل التكنولوجيا للصناعة المصرية مما سيحدث طفرة كبيرة في هذا المجال.