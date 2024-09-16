شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى وتعيين هشام عز العرب رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك التجارى الدولى - مصر عن بعض التعديلات على تشکیل مجلس إدارته رهنا بموافقة الجهات الرقابية.

وتشمل التعديلات ترشيح مجلس الإدارة نيفين صبور، رئيساً غير تنفيذياً للمجلس لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.

وقرر المجلس تعيين هشام عز العرب رئيساً تنفيذياً وعضواً بمجلس الإدارة، خلفاً لحسين أباظة الذي أنهى فترة عمله بالبنك التجاري الدولي كما كان مخططاً له سابقاً، وترشيح عمرو الجنايني عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة بصفته نائباً الرئيس التنفيذى، كما أعلن مجلس الإدارة عن تعيين المصرفى طوني برستيدج مستشار تنفيذي لمجلس الإدارة، وإسلام زكري عضواً تنفيذياً بالمجلس والذي يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة سي أي بي كينيا.

وتأتي هذه الترشيحات في إطار نتائج البحث والتقييم الشامل لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد لقيادة البنك خلال المرحلة القادمة التي يهدف البنك خلالها إلى تنفيذ خطة التحول الرقمى لكافة أوجه نشاطات وأعمال البنك مع مواصلة خطة المجلس الإعداد ودعم عدداً من القادة المستقبليين.

ولخبرته المؤسسية العميقة ورؤيته وقيادته للبنك التجاري الدولي في السابق، فضلاً عن درايته بالأسواق المالية الدولية والعالمية، أجمع مجلس الإدارة على اختيار عز العرب لتولى منصب الرئيس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات.

وشغل هشام عز العرب رئاسة المجلس في مارس 2023، وخلال فترة ولايته السابقة كرئيس تنفيذي وعضو منتدب، ساهم في وضع وتنفيذ التوجه الاستراتيجي للبنك وتطوره من مجرد بنك مقرض للشركات إلى تقلده ريادة بنوك القطاع الخاص فى مصر وتعزيز علامته التجارية الدولية في ظل العديد من التحديات. كما حقق خلال فترة ولايته أيضًا الالتزام بتنمية ثقافة وروح المبادرة والجدارة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر، وشهد البنك نموا استثنائيا وأداء متفوقا بين أقرانه على الصعيدين المحلي والدولي.

وبخبرة طوني برستيدج الواسعة والمتمرسة في مجال الخدمات المالية، خاصة تطوير وتنفيذ التحولات الرقمية ونماذج الأعمال والتشغيل، يهدف البنك لسرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي من الخدمات المالية التقليدية إلى حلول بسيطة وسهلة.

الوصول لعملائه.

وأعرب مجلس الإدارة عن تقديره لإسهامات حسين أباظة الكبيرة وقيادته المستقرة في ظل العديد من التحديات، متمنياً له التوفيق في مساعيه المستقبلية، وكما شكره هشام عز العرب على سنوات خدمته الطويلة المخلصة للبنك مؤكداً أثرها العميق على دعم وتعزيز الثقة في العلامة التجارية للبنك.