شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب على النفط في دول أفريقيا ليصل ل 4.4 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

انخفض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثاني من عام 2024 بحوالي 260 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، ليصل إلى حوالي 57.9 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.82 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 3.2% مقارنة بالربع

المماثل من العام الماضي وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى للأوضاع البترولية لمنظمة "أوابك".

وضمن تلك الدول، انخفض الطلب على النفط في دول أفريقيا في الربع الثاني من عام 2024 بنحو 290 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليبلغ نحو 4.4 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بمقدار 110 ألف برميل يوميا على أساس سنوي. كما انخفض طلب منطقة الشرق الأوسط بمقدار 180 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 8.5 مليون برميل يوميا. هذا وقد انخفض طلب الدول العربية على النفط بنحو 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتبلغ نحو 7.3 مليون برميل يوميا، أي ما يشكل 12.6% من إجمالي طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثاني من عام 2024.

وفيما يخص طلب الدول الآسيوية فقد شهد ارتفاعاً خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو270 ألف برميل يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 32.3 مليون برميل يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.2 مليون برميل يوم مقارنة بنظيره المسجل خلال العام الماضي.



