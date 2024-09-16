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تعيين هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجارى الدولى CIB

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:51 ص

أعلن البنك التجارى الدولى CIB، اليوم، تعيين هشام عز العرب، رئيسا تنفيذيا للبنك وعضوا بمجلس الإدارة بدلا من حسين أباظة.

وأضاف البنك التجارى الدولى أنه تم تعيين نيفين صبور، رئيسا غير تنفيذى للبنك، كأول سيدة فى تاريخ البنك تشغل هذا المنصب، وتعيين عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى الحالى.

 

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