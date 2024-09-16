شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين هشام عز العرب رئيسا تنفيذيا للبنك التجارى الدولى CIB والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك التجارى الدولى CIB، اليوم، تعيين هشام عز العرب، رئيسا تنفيذيا للبنك وعضوا بمجلس الإدارة بدلا من حسين أباظة.

وأضاف البنك التجارى الدولى أنه تم تعيين نيفين صبور، رئيسا غير تنفيذى للبنك، كأول سيدة فى تاريخ البنك تشغل هذا المنصب، وتعيين عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى الحالى.