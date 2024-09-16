وزير الإسكان يتابع مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية

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القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" يشدد على أهمية التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ المشروعات وتذليل أي عقبات..وتقييم الشركات المنفذة ومحاسبة الشركات المتقاعسة



تابع المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بعددٍ من المناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والعبور، والسادات، من خلال تقارير دورية ونتائج جولات تفقدية للمشروعات، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، بهدف توفير البيئة الجاذبة للاستثمار.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة التواجد الميداني لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات على الطبيعة وتذليل أي عقبات، وتقييم الشركات المنفذة ومحاسبة الشركات المتقاعسة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، كما أن العمل الميداني هو معيار المتابعة والتقييم، ولابد من التنسيق الفعال بين جميع جهات الوزارة للوصول لنتائج محددة أهمها تقديم خدمة جيدة للمستثمرين والمواطنين، ومراعاة المستوى الحضاري بكافة المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية الثالثة للوقوف على أهم التحديات التي تواجه المنطقة، والعمل على تحسين جودة البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنطقة الصناعية، حيث تابع في جولته أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة الطرق وشبكة المياه والصرف وأعمال النظافة والزراعة بالمنطقة.

وأكد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أهمية منظومة الطرق والمرافق التى تخدم المصانع والعاملين بها بالمدينة، حيث إنها تؤدي إلى رواج حركة الصناعة، وتعمل على جذب المستثمرين والاستثمار بالمدينة، مشدداً خلال جولته على ضرورة وضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء مشروعات رفع كفاءة الطرق، وتجديد شبكة المياه والصرف بأعلى معايير الجودة لخدمة المنطقة الصناعية تشجيعاً للاستثمار.

وفي مدينة السويس الجديدة، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز المدينة، جودة خدمات المياه وجاهزية الروافع بالحي الصناعي الأول بعتاقة، وذلك في إطار ضرورة متابعة اعمال التشغيل والصيانة بمحطات المياه والصرف بالمدن الجديدة.

جاء ذلك خلال زيارتها لرافع المياه المغذي للمنطقة الصناعية بعتاقة بالحي الصناعي الأول، حيث تفقدت " مخلوف " عنبر الطلمبات، واطلعت على مدى كفاءتها، وكذا لوحات الكهرباء ومبنى المحولات، وتابعت عملية نظافة الخزانات ومكونات الرافع الأخرى، كما تفقدت الخط الناقل للمياه قطر ٩٠٠مم.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أهمية الالتزام الكامل بخروج مياه مطابقة للمواصفات، والنظافة الدورية للخزانات، وتطهير غرف الخط الناقل قطر٩٠٠مم، ومتابعة الضغوط في الشبكة، والاستهلاك الفعلي.

كما شهدت شوارع وميادين الحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة، جولة موسعة لمسئولي جهاز المدينة، لمراجعة جميع القطاعات بالحي، حيث شملت الجولة الطرق والميادين وأعمال التنمية وأعمال إنارة الشوارع وشبكة المياه والصرف، وكذا قطاع الزراعة وري ومتابعة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار ولاسيما السياج الشجري حول منطقة عتاقة، وتم التأكيد على دور إدارة الأمن في منع المخالفات وردع المخالفين.

وقام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذى وأعمال الاختبارات بمحطة محولات المنطقة الصناعية الثامنة، وذلك تمهيداً لوضع الجهد عليها بالتزامن مع قرب الانتهاء من أعمال خطوط الجهد العالي المغذي للمحطة، حيث تتم أعمال الاختبارات بالمحطة والتركيبات للخطوط الهوائية، وذلك للوفاء بالتزامات هيئة المجتمعات العمرانية نحو توفير الطاقة الكهربائية المطلوبة لشبكة كهرباء المنطقة الصناعية.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، أعمال التمهيد وتنسيق الموقع بطريق الشباب الرئيسي أمام مدخل المنطقة الصناعية (ب&ج).

كما تفقد مسئولو جهاز مدينة العبور، استكمال الأعمال الصناعية ومرمات البلدورة والإنترلوك، وتشغيل طبقة السن للتوسعات والدورانات، وأعمال الحدادة، وأعمال تجهيزات رءوس الجزر والأرصفة وصبها، وتوريد بلاعات صرف الأمطار، وأعمال رفع مخلفات نواتج التطوير بشارع الــ ٤٠٠ بالصناعية (أ) لسهولة تنقل السيارات والمعدات بتلك المنطقة.

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