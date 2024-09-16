شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة القصابين تكشف تطورات أسعار اللحوم في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، أن سعر اللحوم البلدي يستقر بين 350 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

وأشارت إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب الشعبة.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.