شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاور لاستراتيجية الصناعة الوطنية 2030.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دعاء سليمة الرئيس التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن هناك 7 محاور رئيسية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030 ويتم العمل عليها من كافة أجهزة الدولة وتشمل

1 - ترشيد فاتورة الواردات من الخارج .

2 - الحد من الاستيراد وتوفير البدائل المحلية.

3 -توفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات

4- تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين.

5- زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية

6- الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية .

7-تشغيل المصانع المتعثرة.



وأشارت دعاء سليمة خلال تصريحات سابقة إلى أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية ، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة.

وأشارت "سليمة" أن مركز تحديث الصناعة يهتم بمجال الصناعات الغذائية وتقديم الخدمات الجديدة له بما يعزز من تنافسية المنتجات ودعم فرص تصديرها للخارج، موضحة أن قطاع صناعات الأغذية متواجد بقوة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما أعلنت دعاء سليمة أن المركز قدم خلال الفترة الأخيرة إتاحة عدد من الخدمات الفنية الجديدة التي تدعم شهادات الجودة وشهادات fssc وشهادات Sedex وكذلك التحول الرقمي في الصناعات الغذائية لتعزيز خطوط الانتاج بالتوافق مع الاشتراطات العالمية .