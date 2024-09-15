شكرا لقرائتكم خبر عن ‫‬وفد من شركة "كراستسفيتمت" الروسية يزور شركة كيما لتطوير مصنع 1 والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما برئاسة عبد الجيد حجازى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ، وفدًا من شركة Krastsvetmet الروسية المتخصصة في استخراج المعادن النفيسة واستخداماتها في المجالات الصناعية والطبية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الشركتين، والتي تهدف إلى بحث سبل تطوير ورفع كفاءة وحدة إنتاج حمض النيتريك بمصنع كيما 1.

كان في استقبال الوفد الروسي بحسب بيان الشركة الدكتور حجازي محمد رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور أحمد عبدالمطلب، مدير عام إنتاج الحامض، تجدر الإشارة إلى أن شركة Krastsvetmet تُعد رائدة في التطبيقات الصناعية للمعادن النفيسة، خاصة في صناعة الأسمدة، وإعادة تنقية المعادن النفيسة واستخدامها في عمليات الإنتاج.

ودور Krastsvetmet الروسية في تطوير ورفع كفاءة وحدة إنتاج حمض النيتريك في مصنع كيما 1 يشمل توفير حلول تقنية متقدمة لزيادة الإنتاجية، تحسين استدامة العمليات الصناعية، وتقليل التكلفة الإجمالية للإنتاج مع الحفاظ على معايير الأمان العالية.

قالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إنه جاري التفاوض مع تحالف بنوك لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

وأوضحت الشركة إن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمشروع تبلغ 313 مليون دولار، و8 مليارات جنيه.

وكانت "كيما" تعاقدت مع شركة Bilfinger tebodin الألمانية كمقاول إدارة مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وتمثيل شركة كيما خلال مراحل تنفيذ المشروع.

وسبق أن وافقت الجمعية على عقد التمويل المشترك المزمع توقيعه مع البنوك الممولة بشأن مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المتضمن زيادة مبلغ التمويل في حدود 93.6 مليون دولار ومبلغ 7.927 مليار جنيه.

وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع حامض النيتريك، كما وافقت الجمعية على زيادة المبالغ المضمونة بموجب الضمانات القائمة لتغطي مبلغ التمويل بالإضافة إلى ترتيب رهن تجاري عقاري على أصول المشروع الجديد.