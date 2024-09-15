شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الأحد بالتزامن مع إجازة الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بعد ارتفاع لمستويات 3490 جنيها للجرام عيار 21 بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية، وهو أعلى سعر للذهب في مصر هذا الأسبوع، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات 2580 دولارًا هذا الأسبوع.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3989 جنيها.

عيار 21 يسجل 3490 جنيها.

عيار 18 يسجل 2991 جنيها.

الجنيه الذهب 27920 جنيها.

الذهب العالمي



ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.9% بعد صدور البيانات الأمريكية، فقد قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 230 ألفًا بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة.

سوق العمل الأمريكية تظهر علامات مستمرة على التعثر، وإذا تدهور سوق العمل فإن مرحلة خفض أسعار الفائدة ستستمر لفترة طويلة، وهو السبب وراء تزايد التوقعات بخفض الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات السابقة.