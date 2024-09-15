شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024.. استقرار جميع القطعيات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 07:00 ص

ننشر أسعار اللحوم البلدي في تعاملات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 بالأسواق والتي تسجل حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المصري.

وأعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، ثبات أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق للشهر الثالث علي التوالي بعد هبوط ملحوظ في شهر مايو 2024 ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.

وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدي يستقر بين 350 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.

أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيها وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.