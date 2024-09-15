شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات المتنوعة خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها الشهري عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" حيث سجلت ترخيص وتأمين حوالي 41179 مركبة .

كما أكد التقرير، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782 مركبة موديل 2021 و4607 مركبة موديل 2022 و5616 مركبة موديل 2023 و20852 مركبة موديل 2024 و7322 مركبه موديل 2025 .