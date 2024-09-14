شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يهنئ أمين "أوبك" بمناسبة الذكرى الـ64 لتأسيس المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

هنأ المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، هيثم الغيص ، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول( أوبك ) OPEC بمناسبة الذكري الرابعة والستين لتأسيس منظمة أوبك متمنيا الازدهار والتقدم للمنظمة، ومواصلة الدور التاريخي المحوري للمنظمة في استقرار اسواق البترول على المستوى العالمي، وتعزيز آفاق التعاون والحوار بين الجميع ومواجهة التحديات بشكل جماعي ، وهو ما أسهم في تحقيق توازن السوق العالمية والحفاظ عليها في مواجهة أصعب التحديات التي مرت بها صناعة البترول، وإذ تفخر مصر باستضافتها الاجتماع التاريخي الذي انبثقت عنه فكرة إنشاء المنظمة عام 1959 بنادي المعادي واليخت، وتعاونها المستمر مع أوبك في كافة الفترات ودعمها لكافة جهودها ، فأنها تؤكد حرصها علي تعزيز التعاون المتبادل متطلعين الي لقاء مشترك لوضع أسس التعاون خلال الفترة المقبلة.