شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء شركات القطاع.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت رؤساء لبعض شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة التالي أسمائهم:

المهندس / محمود عبد الحميد محمود محمد - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول.

المهندس / خالد السيد عبد السلام صالح - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عش الملاحة للبترول.

المهندس / محمد محمود مصطفى - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترونفرتيتي.

المهندس / خالد محمود محمد منصور - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيلة.



