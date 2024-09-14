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سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 14-9-2024

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القاهرة - سامية سيد - كتب - إسلام سعيد

السبت، 14 سبتمبر 2024 12:14 م

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم السبت  14-9-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.86 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.88 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.88 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.86  جنيه للشراء.

12.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.86 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.87  جنيه للشراء.

12.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.83 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.90 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.88  جنيه للشراء.

12.91  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.84 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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