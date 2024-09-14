شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل أعلى مستوى فى أسبوع وعيار 21 بـ3490 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت لمستويات 3490 جنيها للجرام عيار 21، وهو أعلى سعر للذهب في مصر هذا الأسبوع، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات 2580 دولارًا هذا الأسبوع.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3989 جنيها.

عيار 21 يسجل 3490 جنيها.

عيار 18 يسجل 2991 جنيها.

الجنيه الذهب 27920 جنيها.

ارتفاع الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1.9% بعد صدور البيانات الأمريكية، فقد قالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفعت إلى 230 ألفًا بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة.

سوق العمل الأمريكية تظهر علامات مستمرة على التعثر، وإذا تدهور سوق العمل فإن مرحلة خفض أسعار الفائدة ستستمر لفترة طويلة، وهو السبب وراء تزايد التوقعات بخفض الفائدة بنسبة أعلى من التوقعات السابقة.

من جهة أخرى ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقًا مع تراجع التضخم.

مؤشر أسعار المنتجين يقيس التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين، وقد أظهر ارتفاع على المستوى الشهري ولكن عند مقارنة التضخم في أغسطس الماضي مع أغسطس 2023 نجد أن التضخم قد تراجع بشكل يدل على تراجع الضغوط التضخمية على البنك الفيدرالي الأمريكي.