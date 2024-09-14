شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكلف بحصر جميع الوحدات السكنية والأراضى لطرحها للمستثمرين والأفراد والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم التكليف بسرعة حصر قطع الأراضى الشاغرة "المتخللات" بجميع المدن، وجميع الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وحصر جميع الوحدات السكنية المنفذة والجارى تنفيذها، وإعداد خطط لطرحها، وسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، لتوفير السيولة المالية.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إنه تم وضع خطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة، وكذا رصد التحديات التى تواجه المدينة والحلول المقترحة للتغلب عليها، وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.