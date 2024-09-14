شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعلن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 70 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي ، الذي عقده في مقر الوزارة، أن الوحدات المقرر الإعلان عنها تتضمن 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10آلاف وحدة لمتوسطي الدخل.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إعلانات متتالية تتعلق بتسليمات الوحدات للحاجزين، موضحاً أنه خلال الجولات التتي اجراها داخل اجهزة المدن الجديده، شدد علي الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الوحدات حتي يتسني وضع خطة للتسليمات.

وقال ان هدف الوزارة خلال الفترة الحاليه هو تنفيذ مجتمعات عمرانية متكامله، وليس همزات سكنية فحسب، بمعني تنفيذ كافة الخدمات بالتوازي مع تنفيذ العمارات السكنية.