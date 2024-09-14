شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرة ابدأ حياة .. دورة تدريبية للشباب بهدف التمكين الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " ومن خلال "محور البحث والتدريب والتطوير"، جاءت مؤخرا فعالية " ابدأ-حياة " التجربة الناجحة الأولى بالشراكة مع مبادرة " حياة كريمة " ومحافظة سوهاج ووزارة الإنتاج الحربي، وهي عبارة عن دورة تدريبية للشباب في إطار التمكين الاقتصادي بين جميع الجهات المشاركة .

يتم تدريب الشباب داخل عربيات التدريب التابعة للإنتاج الحربي، وإستضاف الدورة التدريبية محافظة سوهاج ، والتي تعمل على تهيئة كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لإحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.