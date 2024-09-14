شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار حلوى المولد فى الأسواق اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار علب حلاوة المولد لموسم 2024، وفق متوسط سعرى بين الشركات المنتجة في مصر، ويتم إنتاج حلوى المولد في مصر بأشكال مختلفة وفي كافة محافظات الجمهورية، ويختلف سعر الكيلو بين شركة إلى أخرى وكذلك حسب نوع المنتج.

ويرتفع شعر علب حلاوة المولد في بعض الشركات ليبدأ من 1200 إلى 2600 جنيها، حسب الوزن ونوع المنتج الموجود داخل كل عبوة كما يوجد بعض الشركات تبيع محتويات كل عبوة بصورة منفردة.

وسجل متوسط سعر "طوفي"مشكل 25 إلى 50 جنيها، وبلغ سعر الكاجو الصوابع 220 إلى 280 جنيها ، وبلغ سعر 2 قرص حمصية 50 جنيها ، و 6 قرص مشكل ميني 50 إلى 70 جنيها ، وبندقية صغير 180 إلي 220 جنيها، جوز هند فسدق 75 إلى 90 جنيها.

وبلغ متوسط سعر علبة حلاوة المولد ذات الحجم الصغير بين 275 إلي 950 جنيها حسب الوزن ويختلف السعر حسب البراند أو حسب الشركة المنتجة.