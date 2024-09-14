شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال ثانى أسبوع فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي- مصر (سى أى بى)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، ثاني أسبوع في شهر سبتمبر، بحجم تداول بلغ 14.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 19.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 147 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 943.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول 29.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 677.8 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 10.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 630 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 6.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 628.6 مليون جنيه، ثم "المطورون العرب القابضة" بحجم تداول 1.4 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 615.7 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة"، بحجم تداول 146.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 494.6 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "طاقة عربية"، بحجم تداول 31.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 438 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 54.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 407.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 30497.83 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 7093.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 10131.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37315.63 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 8.97% ليغلق عند مستوى 8171.95 نقطة.