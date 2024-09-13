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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك باجتماع مجموعة الاقتصاد الرقمي لـG20 في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استعرض رئيس وفد المملكة بالإنابة لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لـG20 في البرازيل محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري جهود المملكة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة من خلال تطويع التقنية والابتكار.
وأكد "الصويان" دعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- لقطاع الاقتصاد الرقمي والابتكار، مبرزًا أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 في بناء المجتمع والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إبراز محاور تمكين الشباب وقصة نجاح المملكة في تمكين المرأة في قطاع التقنية، بزيادة مشاركتها من 7% في 2018 إلى 35% اليوم.
وأشار إلى أن المملكة بدعم ورعاية سمو ولي العهد -حفظه الله-، أطلقت هذا الأسبوع خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي مع الاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض، وبالشراكة مع اليونسكو، أطلقت المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى؛ عقد رئيس وفد المملكة بالإنابة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، عدة اجتماعات منفصلة على مدى يومين، مع وزير الاتصالات البرازيلي جوسيلينو فيلهو، ووزيرة التحول الرقمي والحوكمة العامة في النرويج كاريان تونغ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا محمد كاجر، ووزير التحول الرقمي والأشغال العامة في إسبانيا خوسيه لويس، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان، ومساعد مدير منظمة اليونسكو للاتصالات والمعلومات توفيق الجلاصي، بهدف مناقشة أوجه الشراكة في عدد من مجالات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية، وريادة الأعمال الرقمية، والشمولية الرقمية، ومجال العلوم، وتقنيات الربط الفضائي، وتوسيع الاستثمارات التقنية بين البلدان الصديقة والمملكة.
وأكد "الصويان" دعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- لقطاع الاقتصاد الرقمي والابتكار، مبرزًا أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 في بناء المجتمع والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى إبراز محاور تمكين الشباب وقصة نجاح المملكة في تمكين المرأة في قطاع التقنية، بزيادة مشاركتها من 7% في 2018 إلى 35% اليوم.
الحكومة الرقميةوعلى مستوى الحكومة الرقمية؛ أوضح الصويان، أن الهوية الرقمية هي ركيزة لتحقيق أعلى درجات الشمول الرقمي، واصفاً إياها بحجر الأساس لبناء الثقة للاقتصاد الرقمي، معرباً عن فخره بما حققته الحكومة الرقمية في المملكة بدعم وتمكين القيادة، إذ صنف البنك الدولي المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومات الإلكترونية GOVTECH.
وأشار إلى أن المملكة بدعم ورعاية سمو ولي العهد -حفظه الله-، أطلقت هذا الأسبوع خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي مع الاتحاد الدولي للاتصالات في الرياض، وبالشراكة مع اليونسكو، أطلقت المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى؛ عقد رئيس وفد المملكة بالإنابة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، عدة اجتماعات منفصلة على مدى يومين، مع وزير الاتصالات البرازيلي جوسيلينو فيلهو، ووزيرة التحول الرقمي والحوكمة العامة في النرويج كاريان تونغ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا في تركيا محمد كاجر، ووزير التحول الرقمي والأشغال العامة في إسبانيا خوسيه لويس، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان، ومساعد مدير منظمة اليونسكو للاتصالات والمعلومات توفيق الجلاصي، بهدف مناقشة أوجه الشراكة في عدد من مجالات الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقمية، وريادة الأعمال الرقمية، والشمولية الرقمية، ومجال العلوم، وتقنيات الربط الفضائي، وتوسيع الاستثمارات التقنية بين البلدان الصديقة والمملكة.