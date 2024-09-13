شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة تطبيق برنامج "ERP" فى الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع المهندس محمد سامي المدير العام لشركة "SAP مصر" والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة مستجدات تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في عدد من الشركات القابضة والتابعة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من شركاتها التابعة، والتي تستخدم تكنولوجيا “SAP” - إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تطوير برمجيات المؤسسات - وذلك ضمن مشروع تطبيق "ERP" في الشركات القابضة ال6 التابعة للوزارة، والذي يستهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل، ويشمل مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية والمبيعات والموارد البشرية والمخازن.

أكد محمد شيمي، على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية لمشروع "ERP" والمتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للانتهاء من تطبيق البرنامج والدورات التدريبية لاستخدامه بفاعلية وكفاءة، وتحقيق العائد المرجو في تطوير نظم العمل بالشركات وسرعة أداء الأنشطة اليومية وكفاءة العمليات وخفض التكاليف والمعالجة الفعالة للبيانات وتدفق المعلومات بسلاسة وتسهيل عملية التواصل بين الأقسام المختلفة.