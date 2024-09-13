شكرا لقرائتكم خبر عن 72.31 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة ، لتواصل موجة الصعود التي أشعلتها اضطرابات الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، حيث أجبر الإعصار "فرنسين" المنتجين على إخلاء المنصات قبل أن يضرب ساحل لويزيانا.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.5% إلى 72.31 دولارًا للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 38 سنتا، أو 0.6 %، إلى 69.35 دولارًا للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وإذا استمرت مكاسب الصعود فإن كلا الخامين القياسيين سيوقفان سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية ، على الرغم من بداية الأسبوع الصعبة التي شهدت انخفاض برنت دون 70 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أواخر 2021. ومن المنتظر أن يُسجل برنت عند المستويات الحالية زيادة أسبوعية بنحو 1.7 %، وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%.

وخفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعات نمو الطلب، مشيرتين إلى الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ،وأظهرت بيانات رسمية أن ما يقرب من 42 % من إنتاج النفط في منطقة خليج المكسيك كان متوقفًا حتى أمس.