شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يرتفع 20 جنيها.. وعيار 21 يسجل 3470 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

قفز سعر الذهب في مصر، بحوالي 20 جنيهًا، بسبب الارتفاع التاريخي في سعر الذهب العالمي، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3470 جنيها للجرام.

سعر الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3966 جنيها.

عيار 21 يسجل 3470 جنيها.

عيار 18 يسجل 2974 جنيها.

عيار 14 يسجل 2313 جنيها.

الجنيه الذهب 27760 جنيها.





سعر الذهب العالمي

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الجمعة بدعم من بيانات أميركية عن التضخم ساهمت في ضعف الدولار، الأمر الذي يكون إيجابي للغاية لسوق الذهب.

الذهب الفوري نجح في الارتفاع بنسبة قاربت 2.7% خلال جلسات هذا الأسبوع، والسوق قد يغلق في ساعة متأخرة من اليوم على اتجاه لجنى الأرباح من المستثمرين وملاك الذهب.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 2565 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2567.93 دولارًا في وقت سابق من افتتاح جلسة اليوم.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 2593.40 دولارًا، ليقترب الذهب من أهم مستهدف له على الإطلاق عند 2600 دولار للأوقية وهو حاجز نفسي مهم جدًا.