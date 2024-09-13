شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-9-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 12-9-2024.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ريكاب للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وغاز مصر، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع مؤشرات باستثناء صعود المؤشر الرئيسي بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، والقابضة المصرية الكويتية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وإعمار مصر، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.069 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 913.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 107.5 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.65%، والعرب على 6.97%، واستحوذت المؤسسات على 23.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 81.3 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، 46.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 34.1 مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 37315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 13221 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 8171 نقطة، واستقر مؤشر سندات الخزانة عند مستوى 1767 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 95 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 75.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 52.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 30.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 22.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.61%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 22.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.69%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.376 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.26%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 32.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.33%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.475 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.05%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 9.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.